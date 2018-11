Règlement de comptes à Paname

Achdé et Jul

UN COW-BOY À PARIS

Lucky Comics

Les amateurs de Lucky Luke continuent de pleurer la disparition de René Goscinny il y a quarante ans. Malgré tous les efforts de Morris pour maintenir le garçon vacher droit dans ses bottes, puis de ses successeurs depuis 2001, les albums se sont suivis sans jamais atteindre le sommet des grandes années. Mais le renouveau est peut-être en marche. Jul, accompagné d’Achdé au dessin, a déjà signé un premier essai réussi avec La Terre promise. Il confirme avec brio sur ce nouveau tome, Un cow-boy à Paris.

Là où la plupart de ses prédécesseurs ont échoué, l’auteur de Silex and the city redonne vie à l’homme qui tire plus vite que son ombre. Aventure et humour, les ingrédients de base, se mêlent à une histoire originale renouvelant la série: Lucky…