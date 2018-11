Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 15



Césariennes, une épidémie contre nature

En Suisse, un bébé sur trois naît par césarienne. C’est trois fois plus qu’il y a 25 ans. Outre-Sarine, des pics à 52% sont même atteints. Douleurs physiques et problèmes sexuels, les complications liées aux césariennes sont méconnues. Pendant des années, cet acte chirurgical a été banalisé et même encouragé. Aujourd’hui, à la suite de la multiplication de problèmes graves, certains établissements résistent à la tendance générale, comme au CHUV ou dans le canton du Jura. ■