Un spectacle pour rire et progresser

«ÉMOIS ET VOUS?». Elles sont deux amies, extravagantes et énergiques. Isabelle Roulin est formée aux relations d’aides, célébrante lors de décès, d’unions ou de naissances et conférencière. Sybille Luginbühl est enseignante d’économie familiale et coach de vie «heureuse». La devise de la première: «Un jour je serai quelqu’un… je deviendrai moi-même.» Celle de la seconde: «Le bonheur est un choix à concrétiser.» Les Fribourgeoises présentent dès samedi, à La Joux, puis dimanche à Vuippens, un spectacle intitulé Emois et vous?, mis en scène par Jean-Ahmed Trendl.

Elles ne sont pas comédiennes, mais elles ont beaucoup de choses à dire sur le développement personnel et les travers de l’être humain, qui l’empêchent souvent de se réaliser. Sur scène, elles vont parler de la vie, de la mort, de…