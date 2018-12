«Je suis une femme de terrain»

Entraîneure, longtemps très impliquée dans le SC La Villette et encore active en Coupe fribourgeoise, Natacha Mooser a repris la présidence du Centre nordique de la Jogne cet automne.

Femme de caractère, la Charmeysanne de 42 ans rappelle l’importance du Centre et s’inquiète d’un modèle qui repose uniquement sur le bénévolat.

Taxée d’hyperactive, elle raconte ses débuts, ses énervements, mais surtout ses grandes satisfactions.

KARINE ALLEMANN

Il a d’abord fallu la convaincre. Parce que Natacha Mooser trouvait qu’un article sur les nouvelles pistes du Centre nordique de la Jogne, ou sur la course nationale des jeunes que le Ski-club La Villette organise le week-end prochain, c’était bien plus intéressant que sa personne. Alors on a un peu insisté et elle a fini par accepter de boire un…