«Le tout pour le tout» pour sauver les remontées mécaniques de Charmey

Deux task forces ont été mises sur pied, l'une pour soutenir la direction de Télécabine Charmey-Les Dents-Vertes en Gruyère SA cet hiver et l'autre pour rassembler 250000 francs auprès de financements privés. En outre, Gruyère-Moléson-Vudalla et son directeur Antoine Micheloud devraient assurer la gestion ad interim de la société charmeysanne à partir du 1er avril 2019. «Il faut tenter le tout pour le tour pour sauver la station, a dit le président de l'ARG Patrice Borcard. Il faut éviter la condamnation à mort de Vounetz et sauver ce qui peut l’être.»