«Un véritable parcours de cyclocross»

Loïs Dufaux a remporté la sixième étape de l’Omnium romand à Corbières sur le parcours concocté par Frédéric Brandenberger. Nicolas Bard (Pédale bulloise) a terminé 10e scratch.

MAXIME SCHWEIZER

CYCLOCROSS. «Le plus beau parcours romand de la saison», «c’était dur, mais que du positif à retenir», «une piqûre de rappel sur la définition du cyclocross». A l’arrivée de la sixième étape de l’Omnium romand, les participants étaient unanimes. Ils ont souffert samedi à Corbières tout en prenant un pied d’enfer durant les cinq ou six tours effectués. Dévers, forêt, boue et eau ont rythmé la course.

Au micro avant le départ des élites, le speaker a averti les cyclocrossmen du risque de chute avant la descente vers le lac. Le terrain gras n’a pas avantagé les coureurs, qui ne s’en sont pas plaints…