Alain Braillard s’est endormi le 18 décembre, à l’Hôpital de l’Ile, alors que sa femme était à ses côtés. Un dernier hommage lui a été rendu hier aprèsmidi en l’église de Bulle.

Alain est né le 3 décembre 1964 dans le foyer de Jacqueline Audergon et Michel Braillard. Dès l’âge de 4 ans, lui et son frère, Christian, furent éduqués par leur mère et sa famille, à Broc. Il y effectua toutes ses classes de primaire avant d’entrer à l’école secondaire à Bulle.

C’est en 1994 qu’il rencontra Anne Moret. Il l’épousa deux ans plus tard. De cet amour naquirent deux filles, Inès et Aurélie, nées en 1996 et 1999. Malgré les absences dues à son travail, il passait chaque moment de son temps libre avec elles. Que ce soit pour partager sa passion pour la cuisine et son amour pour l’Italie, où il…