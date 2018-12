André Sugnaux expose les Vierges du Goulag

Jusqu’au 24 février, André Sugnaux expose à l’atelier-galerie Les Petits Gris, à Romont. L’artiste y présente ses Vierges du Goulag. Réalisés à l’encre de Chine et à la craie, «avec ce que j’avais sur place», ces tableaux sont «des pièces dessinées en Russie», présente le Glânois. «Les visiteurs découvriront des Vierges maltraitées esthétiquement, déformées par le travail et l’injustice. Ces pièces n’ont jamais été exposées. Elles représentent la résistance de la spiritualité, interdite au temps du soviétisme.» Les portes de l’atelier-galerie sont ouvertes le jeudi et le vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30, et le samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. VAC