Anne-Claude Demierre assurera l’intérim

HÔPITAL FRIBOURGEOIS. On le sait, l’actuel président du conseil d’administration (CA) de l’HFR, Philippe Menoud, rendra son tablier à la fin du mois. Le 1er janvier entrera en vigueur une nouvelle législation qui prévoit le redimensionnement et la professionnalisation du CA. Dans un souci de continuité, indique un communiqué du Conseil d’Etat, Anne-Claude Demierre assurera la présidence ad interim jusqu’à la nomination du nouveau CA au printemps prochain. Elle sera secondée par André Schoenenweid à la vice-présidence. La conseillère d’Etat présidera aussi le comité de sélection chargé de proposer six candidatures au futur CA. Logiquement, elle-même ne sera pas candidate.