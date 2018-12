Annelise (Lison) Mülhauser

LE PÂQUIER

Lison est née le 17 novembre 1947 dans le foyer de Joseph et Rose Mülhauser-Lambert à Bâle où elle passe ses vingt premières années. Seule fille d’une fratrie de cinq enfants, elle apprend très vite à se défendre. Elle est très complice avec les jumeaux Jean et Bruno, d’un an ses cadets.

Elle œuvre quelque temps à La Poste et fréquente le Conservatoire, où elle travaille sa magnifique voix. En 1968, alors qu’elle vient aider une famille d’amis au Pâquier, elle fait la connaissance du chanteur de ce village, Herbert Pasquier. Ils se marient cette même année, le 14 décembre. De cette union, naissent Nadia, Frédéric et Alexandre. Au Pâquier, le couple tient la boulangerie-pâtisserie-tea-room.

En 1976, elle connaît la grande douleur de perdre subitement son frère Bruno. Après dix…