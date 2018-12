Au Pâquier, Noël a des parfums rock

Demain et samedi, la salle polyvalente du Pâquier accueillera la 17e édition du Christmas Rock Festival. Avec des concerts des Valaisans de The Last Moan, des Fribourgeois de Director et du Zurichois Nickless.

ÉRIC BULLIARD

La tradition est désormais bien établie: avant de plonger dans les festivités de fin d’année, les Sociétés de jeunesse du Pâquier et d’Estavannens invitent au Christmas Rock Festival. La 17e édition se tient vendredi et samedi à la salle polyvalente du Pâquier.

Pour ouvrir le festival, les organisateurs ont légèrement revu le concept du vendredi soir. Après les soirées à thème avec DJ de ces dernières années, ils proposent une formule hybride, intitulée Afterwork.

Dès 18 h, le public est accueilli dans un espace cosy, avec des prestations live. Le Christmas Rock a mis…