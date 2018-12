Bénéfice et investissements en nombre à Châtel-Saint-Denis

Châtel-Saint-Denis prévoit un bénéfice au budget. Ceci pour la deuxième année consécutive. Présenté hier à la presse, le budget de fonctionnement 2019 devrait tabler sur un bénéfice de 235 000 francs pour un total de charges de 43,6 millions. «C’est une bonne nouvelle», a commencé Charles Ducrot, grand argentier de la ville. Si les charges nettes augmentent de 4,05%, les revenus aussi. «Principalement grâce aux recettes fiscales avec une augmentation des impôts de 1,1 million de francs, soit 4,46% de plus que l’an dernier», relève l’édile.



Mercredi, ce budget de fonctionnement sera soumis au Conseil général qui se prononcera également sur le budget des investissements. Si le budget total se monte à 21,4 millions, douze nouveaux investissements seront votés pour un montant total net de 2,5 millions. Deux crédits (380 000 et 312 500 francs) concernent les études pour la construction d’un bâtiment multisport au stade du Lussy et pour l’assainissement des vestiaires et de la buvette de la patinoire des Paccots.



Infrastructures sportives

Au stade du Lussy, le crédit servira à établir un cahier des charges et à mandater par appel d’offres une entreprise générale qui pourra déjà constituer un projet et donner un montant précis. «Nous avons suivi le Conseil général qui voulait que l’on sépare le bâtiment multisport et le terrain synthétique et davantage connaître les besoins des différentes sociétés locales», rappelle-t-il. Le législatif avait balayé la demande de crédit pour ces raisons en 2016. Le bâtiment qui pourrait être construit le long de la piste des 100 mètres pourrait servir à la boxe, la lutte, l’athlétisme et le cyclisme notamment. De nouveaux vestiaires et des locaux de rangements seront aussi au programme.



Deux ans auparavant, en 2014, les conseillers généraux avaient également refusé d’investir pour le crédit d’étude de la patinoire. L’exécutif avait péché sur la forme du toit, le prix, le manque de cohérence et de tradition. «Ces éléments ont désormais été pris en compte», assure Damien Colliard, syndic de Châtel-Saint-Denis. Comme pour le stade, le montant de la dépense servira aux honoraires des différents corps de métier (ingénieurs, architectes, géologues) et aux demandes d’autorisation. L’assainissement ne concernera pas la patinoire à proprement parler, mais ses vestiaires et sa buvette. Le projet est devisé à 2,5 millions de francs.



Un montant de 100 000 francs est nécessaire pour des études complémentaires afin de répondre aux conditions d’approbation du Plan d’aménagement local (PAL). «Nous espérons pouvoir mettre à l’enquête ces dernières modifications durant le premier semestre de 2019», explique Damien Colliard.

Parmi les autres investissements: la réfection de la route du Moléson pour 680 000 francs, l’achat de véhicules pour la voirie et le service du feu, d’une voiture électrique et d’engins pour le service des forêts (340 000 francs) ou encore la réfection du réseau d’eau à différents endroits (666 000 francs).



Fonds régional à voter

Le Conseil général devra également se prononcer sur les nouveaux statuts de l’Association des communes de la Veveyse, «pour une collaboration plus forte entre toutes les communes», rappelle Damien Colliard. Cela pour pouvoir créer un fonds régional. Les assemblées de Remaufens et Saint-Martin ont déjà accepté, mais Le Flon a refusé mardi soir. CLAIRE PASQUIER