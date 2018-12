Les dessinateurs (et scénaristes) Philippe Gallaz et Silvain Monney sont invités par la librairie La Bulle, à Fribourg (rue de Lausanne 66), pour une séance de dédicaces, ce jeudi de 17 h 30 à 20 h. Tous deux viennent de sortir une nouvelle BD: sous le nom de Berger, le premier a poursuivi les aventures de Zono avec Paille & soleil, alors que le second, avec sa technique de papier découpé, a publié Matières noires. www.labulle.ch.