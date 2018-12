Billie Bird et Thierry Lang se succèdent à La Spirale

Après son passage aux dernières Francomanias de Bulle, la chanteuse lausannoise Billie Bird est de retour dans le canton. Ce vendredi (20 h 30), elle se produira à La Spirale, à Fribourg. Elle y présentera son nouveau disque, La nuit, sorti en début d’année et réalisé par Robin Girod. Billie Bird sera accompagnée par la fine fleur des musiciens romands, le guitariste Sacha Ruffieux, le bassiste Simon Gerber et le batteur Alberto Malo. Autre invité de prestige de la cave du Petit-Saint-Jean: le pianiste Thierry Lang jouera en trio samedi (20 h 30). Alors que, depuis plusieurs années, il s’intéresse à un jazz plutôt romantique et au folklore helvétique, il rendra cette fois-ci hommage à la tradition américaine du jazz. Thierry Lang sera accompagné de deux maîtres du swing et du be-bop, le…