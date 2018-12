RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Ils rêvent déjà de leur nouvelle vie alors qu’ils sont encore en Suisse. C’est la période intense: les préparatifs du départ. Les trois couples ont encore une longue liste de choses à réaliser avant le grand saut dans l’inconnu. Ils doivent dire au revoir à leurs familles et à leurs proches, mais aussi à leur toit et à leur vie en Suisse. Ils en profitent pour dessiner les contours de leur projet.

Le couple de Romands de cette huitième saison de Bye Bye la Suisse a tout pour plaire. Ils sont jeunes, moins de 25 ans, mariés depuis peu et passionnés de plongée. Jo et Leyla Chapalay ont lâché leurs métiers de dessinateur en bâtiment et d’éducatrice de la petite enfance pour devenir les patrons d’un centre de plongée à Saint-Vincent-etles-Grenadines, dans l’archipel…