RTS1, MERCREDI, À 20 H 15



«Fais-toi confiance»

Caravane FM a installé sa miniradio ambulante en pleine campagne fribourgeoise au cœur de l’institution des Peupliers. Un établissement composé d’un petit EMS, d’un internat pour des jeunes en formation et d’un foyer pour enfants ayant eu un parcours chahuté. Pendant trois jours, les résidents de tous âges se sont succédé au micro pour raconter leur vie quotidienne, partager leurs émotions et offrir une chanson à ceux qu’ils aiment.

Seniors, ados et loupiots cohabitent et apprennent les uns des autres dans le cadre champêtre des Peupliers. On y rencontre d’abord Luna, 11 ans, pleine de vie et d’amour pour sa sœur, même si parfois «c’est un peu la misère avec elle!» Quentin, lui, raconte comment il apprend dans cet institut à mieux contrôler…