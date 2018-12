Ce genre de groupe qu’on déteste adorer (ou vice versa)

The 1975

A BRIEF INQUIRY INTO ONLINE RELATIONSHIPS

Polydor

Pour se trouver un futur, la pop anglaise n’a qu’à se retourner un bon coup. Prenez le cas de The 1975, ce boys band très XXIe siècle que toute l’Angleterre écoute pour faire passer le goût amer du Brexit. Formé en 2002, le quintette ne vient de sortir que son troisième album, après avoir trusté les premières places des charts avec ses deux premiers opus. Avec A brief inquiry into online relationships (qui sera suivi en mai 2019 par Notes on a conditional form), le groupe part à la conquête du monde. Un peu comme les Beatles en 1963…

Il faut dire que Matthew Healy et sa bande ne font pas les choses à moitié. Quinze titres, des ballades souvent très romantiques (Surrounded by heads and bodies), des chansons hyperaccrocheuses (I…