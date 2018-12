Chanteuse et passeuse de sons

L’Espace Aurore, à Sorens, poursuit sa série de veillées de l’avent avec Edmée Fleury. La chanteuse et multi-instrumentiste vaudoise se produira en solo, ce vendredi à 20 h, pour un concert intitulé Volcalique. «Et si vous aimez chanter et jouer, chauffez vos voix et apportez vos instruments! Les rencontres improvisées sont les bienvenues pour cette soirée», annonce la programmatrice des lieux, Myria Albrici El’Assad.

Edmée Fleury se qualifie elle-même de «chanteuse, musicienne, passeuse». Passionnée par les sons (tant électriques qu’acoustiques) et par la voix, elle a participé à de nombreux projets musicaux et théâtraux, comme membre du trio Norn, avec la compagnie L’Au de L’Astre, avec des musiciens comme Antoine Auberson et Laurent Estoppey, ou dans des spectacles musicaux comme Oh…