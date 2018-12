Constant Pilonel

Constant Pillonel s’est endormi paisiblement le 19 décembre, entouré de son épouse et de ses deux enfants. Un dernier hommage lui a été rendu le 22 décembre en l’église de Charmey.

Constant est né le 15 mars 1927 dans le foyer d’Oscar et Clara Buchs, à Charmey. Il était le troisième d’une fratrie de sept. Après ses classes primaires, il partit à La Gouglera où il apprit l’allemand. Puis il effectua un apprentissage de ferblantier à Cormondes qu’il compléta par un apprentissage d’installateur sanitaire, à Fribourg. En 1952, il installa son entreprise à Charmey. De par son savoir, il fut maintes années expert aux examens de fin d‘apprentissage et forma de nombreux apprentis. Il resta actif dans son atelier après la retraite et utilisa longtemps encore l’enclume et le marteau.

C’est en 1952…