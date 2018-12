Coup de foudre sur un air de Noël

RTS1, VENDREDI, À 21 H 10



Mélodie travaille comme assistante de production pour un boss tyrannique et celui-ci la charge non seulement de retrouver le grand pianiste Michael Grimaud disparu des radars depuis dix ans, mais surtout de le ramener sur scène, sur celle du prestigieux palais de Sissi l’impératrice de Schönbrunn. Pour cette mère de famille, jeune veuve et battante, c’est l’occasion de sa vie, de quoi lui permettre de rêver à une promotion, une meilleure carrière, une meilleure vie. Alors elle a beau ne pas connaître grand-chose à la musique classique, elle se lance sur la piste du pianiste au cœur de Vienne, de ses palais et des montagnes du Tyrol! Et c’est finalement à Puchberg, dans le village natal du musicien, au fin fond des Alpes autrichiennes, qu’elle retrouve la trace de…