Cyrano de Bergerac

ARTE, MERCREDI, À 20 H 55



Hobereau de province sans le sou mais plein de verve, Cyrano promène son nez proéminent, ses épigrammes et son épée dans un Paris où paradent et s’observent nobles, artisans, bandits et précieuses. Sa superbe dissimule pourtant un triste secret. Il aime sa cousine Roxane mais se croit trop laid pour lui plaire. Celle-ci lui confie d’ailleurs sa passion pour Christian, un jeune cadet de Gascogne. Cyrano se prend d’amitié pour son rival, courageux mais sans esprit, et propose de lui rédiger ses mots d’amour… ■