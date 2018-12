Dès 2019, la DAEC montera à Pérolles

Les députés ont accepté hier, à l’unanimité (86 voix), l’achat de l’immeuble dit «ex-Swisscom» à la route des Arsenaux 41, à Fribourg. Coût de l’acquisition: 33 millions, dont trois pour l’aménagement et le mobilier. Si, à terme, il accueillera la plupart des services de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC), ce vaisseau construit en 1997 sur le plateau de Pérolles servira dès janvier prochain de base logistique de secours à plusieurs services: la Chancellerie durant la rénovation de ses bâtiments de la rue des Chanoines, la Faculté de médecine ou encore la Bibliothèque cantonale et universitaire qui y trouvera en partie refuge durant son agrandissement.

Tous les groupes ont salué cet achat, une «bonne opportunité», pour Claude Brodard (plr, Le…