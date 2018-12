Dégâts sur la voie de chemin de fer à Montbovon

Dimanche 16 décembre vers minuit et demi, un automobiliste circulait sur la route cantonale de Montbovon en direction de Bulle. A la sortie du village de Montbovon, pour une raison inconnue, il s’est déporté à droite, sur la voie ferrée des TPF, communique la police. Lors de cette manoeuvre, il a endommagé un boîtier se trouvant sur les rails et a crevé un pneu.

Après avoir changé sa roue, il a quitté les lieux, en direction de Bulle, sans se soucier des dégâts occasionnés qui se montent à environ un millier de francs. Le conducteur était accompagné de deux passagers et circulait avec un break de couleur foncée.

L’automobiliste impliqué ainsi que les éventuels témoins sont priés de prendre contact avec la Police cantonale Fribourg au 026 304 17 17.