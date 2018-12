Désinvolture

*PAR CLAUDE ZURCHER

COMMENT S’APPELLE LA FEMME DE SAINT-NICOLAS? Où est-elle pendant qu’il fait sa tournée? Qui fait les biscômes

(je pourrais en avoir un végan, s’il vous plaît)? Hé, Saint-Nicolas, fais gaffe: les temps changent.

PAS BESOIN DE NOUVELLES CRÈCHES à Riaz et à Vuadens, selon l’Association régionale la Gruyère. Pas de remboursement des préservatifs par l’assurance maladie, rappelle l’Office fédéral de la santé publique. Vous savez ce que disait David Hume, ce grand philosophe anglais de la causalité? «La beauté des choses existe dans l’esprit de celui qui les contemple.»

SUR LES CORNES DES VACHES. Les communes du Sud où le score entre défenseurs du texte et opposants a été le plus serré sont: pour la Gruyère, Bellegarde (40,46% de oui - 59,54% de non); pour la Glâne,…