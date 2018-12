Dans la tête d’un radin

RTS1, MERCREDI, À 20 H 20



Tout le monde connaît un radin mais, étrangement, personne ou presque n’ose avouer avoir de la peine à ouvrir son porte-monnaie pour régler l’addition. C’est que la radinerie est socialement très mal perçue. Sans retenue ni tabou, gros plan sur ce comportement que génère notre aversion naturelle à la perte.

C’est bien connu, le radin c’est le voisin! Et jamais soi-même… Peur du manque ou du vide, besoin viscéral d’économiser ou d’accumuler, les raisons de l’aversion à la dépense ont des origines nombreuses et variées. Ou se situe donc la limite entre gestion raisonnable de ses avoirs et la pathologie qu’est l’avarice? Et que penser de la mouvance actuelle de posséder moins: les minimalistes d’aujourd’hui seraient-ils les radins d’hier? Réponse avec cette émission…