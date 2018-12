Des cours d’initiation organisés par l’Etoile

SKI DE FOND

Le Ski-club Grattavache/Le Crêt organise entre Noël et Nouvel-An des cours d’initiation, avec mise à disposition du matériel et la présence des membres du club. Ceux-ci auront lieu sur les pistes du Crêt le jeudi 27 décembre (9 h 30

- 11 h 30, 13 h 30 - 15 h 30, 18 h - 19 h 30), vendredi (13 h 30 - 15 h 30) et samedi (9 h 30 - 11 h 30, 13 h 30 - 15 h 30). Dimanche (9 h 30 - 11 h 30, 13 h 30 - 15 h 30) et lundi (9 h 30 - 11 h 30) il sera également possible de skier, mais seule la mise à disposition du matériel est prévue. Si les conditions d’enneigement sont insuffisantes, les initiations se dérouleront sur la piste de la Cuva, aux Paccots. Informations sur le site www.scgrattavache.ch.