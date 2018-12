En 2018, ils ont marqué l’histoire

L’année 2018 a été riche et intense sur la planète sport. Les athlètes de la région en ont aussi profité pour s’illustrer. LaGruyère a choisi quatre moments qui ont fait date et marqueront la carrière de chacun.

QUENTIN DOUSSE

Si les jeux Olympiques et la Coupe du monde de football ont polarisé l’attention, ils ont été nombreux, sportifs et sportives de notre région, à se mettre en évidence au niveau national, voire international. On pourrait citer entre autres la skieuse Noémie Kolly (6e de la descente aux Mondiaux juniors, en février), le sprinter Charles Devantay (record personnel sur 400 m suivi des championnats d’Europe élites, en juillet) ou encore la plongeuse Madeline Coquoz (7e en synchro aux championnats d’Europe élites, en août). Autant d’espoirs qui sont sur le chemin du très…