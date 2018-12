En lutte contre l’engrenage

Claire Favan

INEXORABLE

Robert Laffont, 384 pages

En quelques polars secs (comme Serre-moi fort, 2016), Claire Favan s’est taillé une jolie réputation dans le monde du thriller français. En plaçant ses intrigues aux Etats-Unis et en suivant les efficaces recettes des page-turner américains. Changement de cap avec Inexorable, dont l’histoire se situe en

France. Et dont le thème central, comme le révèle la préface signée par son fils de douze ans et demi, la concerne intimement.

Milo, 4 ans, assiste à l’arrestation musclée de son père, à son domicile. Il en reste traumatisé, devient colérique et violent. C’est le début d’un engrenage, dont personne ne parvient à le tirer. Ni ses camarades, ni le corps enseignant, ni sa mère. Milo devient un coupable idéal: les fautes retombent toujours sur…