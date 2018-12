Enquête en apocalypse

Tom King et Mitch Gerads

SHERIFF OF BABYLON

Urban Comics

Un homme meurt, une balle dans la tête. Dans l’Irak de 2003, c’est quotidien, banal même. Depuis que les Américains ont chassé Saddam Hussein et «gèrent» un pays dont ils ne comprennent pas les codes, l’enfer est devenu la normalité à Bagdad. Alors, un mort de plus… Mais lorsque l’instructeur militaire Christopher Henry décide de mener une enquête sur ce meurtre, il met en route une machine folle, soulevant des tas d’ordures que beaucoup auraient bien voulu voir disparaître sous le tapis. Aidé de Sofia, une Irakienne qui marque l’espoir de l’avenir, et de Nassir, un ancien policier du dictateur, bourreau et victime du passé, Henry tente pourtant d’apporter au présent une touche d’humanité et de justice dans un monde qui a…