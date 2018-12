Free-postrock méditerranéen

Vendredi, Ebullition reçoit le collectif de free-rock français Oiseaux-Tempête et les Fribourgeois d’Horizon Liquide.

Vous connaissez sans doute le free-jazz d’Ornette Coleman ou de Charles Mingus. Alors rien ne vous empêche de découvrir le free rock de Frédéric D. Oberland et Stéphane Pigneul, deux musiciens parisiens à la tête du collectif Oiseaux-Tempête (photo), qui se produira vendredi à Ebullition.

Contrairement au rock de Free (Allright now), le free-rock est un sous-genre expérimental qui marie, paradoxalement, la liberté des improvisations et l’ambition d’une musique carrée et rentre-dedans. Actif depuis 2012, Oiseaux-Tempête pratique cette convulsion, tout en y ajoutant des ingrédients de postrock, de jazz, d’influences arabisantes, de punk et d’électro minimaliste. Avec…