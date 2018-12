Gabriel Falconnet

BULLE

Gabriel est né le 22 novembre 1931 dans le foyer de Georges et Nathalie Falconnet. Deuxième d’une fratrie de six enfants, il vécut une enfance modeste, mais heureuse. Après l’école de recrues, il travailla dans l’horlogerie, se rendant jusque dans le Jura, avec son vélo. Par la suite, il troqua sa bicyclette contre une Java, puis une Vincent et bien d’autres. D’ailleurs dans le village il se disait que chez les Falconnet, «ils sont six, mais il y a sept motos»!

En 1956, en sportif de haut vol, Gabriel eut l’honneur d’aller lutter avec la délégation suisse à Moscou. Il parlait encore souvent de cet événement.

C’est en 1961 qu’il rencontra Marie-Rose Levrat, qui devint son épouse. En 1965 et en 1967, Viviane et Jean-Daniel naquirent, puis deux petitsenfants (Sacha et Jocelyn) vinrent…