Gilberte Sudan née Robadey

LESSOC

Entourée de l’affection des siens, Gilberte Sudan s’est éteinte le 4 décembre au Home de l’Intyamon, à Villars-sous-Mont. Elle cheminait dans 94e année. Un dernier hommage lui sera rendu ce jeudi en l’église Saint-Martin de Lessoc.

Gilberte est née le 8 mars 1925 dans le foyer de Constant et Rosa Robadey. Elle était l’aînée d’une fratrie de cinq enfants. En mai 1951, elle unit sa destinée à Constant Sudan, de Lessoc. Le couple passa toute sa vie dans ce village et eut le bonheur de chérir six enfants: Gisèle, Marianne, Eric, Claude, Yves et Antoine. Par la suite, quatorze petits-enfants et autant d’arrière-petits-enfants vinrent agrandir le cercle familial pour son plus grand bonheur.

En 1998, elle eut la douleur de perdre son mari, une épreuve qu’elle surmonta avec courage.

Les…