Gilberte Vaucher née Maillard

PROMASENS

Gilberte Vaucher-Maillard est décédée à la Maison St-Joseph, à Châtel-Saint-Denis, le 29 novembre. Un dernier hommage lui a été rendu le 3 décembre.

Gilberte est née le 14 août 1930. Avec ses parents et ses frères aînés Francis et Léon, elle s’installa à Fiaugères, à la ferme Bochon, en 1937. Au décès de son père, dix ans plus tard, elle et sa famille quittèrent le village pour travailler sur le domaine Rionbochon, à Porsel.

Gilberte se maria en 1956 avec Robert Vaucher. Le couple s’établit à Auboranges. Trois enfants naquirent de cette union: Rose-Marie, Joseph et Annelyse. La famille s’installa à Promasens quelques années plus tard.

Discrète de nature, Gilberte était très attachée aux traditions et s’est consacrée toute sa vie à sa famille. Elle fut d’un grand soutien pour…