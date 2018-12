BROC

Samedi 15 décembre, le violoncelle et les trombones ont résonné en l’église de Gruyères, et les cloches ont carillonné un air de grégorien pour saluer le départ de Jean Clément.

Né le 23 mai 1929 dans une famille d’agriculteurs, Jean a grandi à Bonnefontaine, avec ses cinq sœurs et son frère, dans le foyer de Rose et Louis Clément. Formé à l’Ecole normale de Fribourg entre 1947 et 1951, il a découvert le monde des livres et de la musique avec plaisir, curiosité et enthousiasme.

C’est en Gruyère qu’il a entamé sa carrière professionnelle, dans le village du Pâquier où il a été nommé instituteur. Comme c’était l’usage, il y a aussi tenu les orgues et dirigé la fanfare ainsi que le chœur mixte. Au Pâquier, il rencontra sa femme, Cécile Andrey, qu’il épousa en 1955, et avec qui il eut…