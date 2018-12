L’érudition tranquille

Gérard Macé

COLPORTAGE

Gallimard, 592 pages

Loin du brouhaha médiatique, Gérard Macé (né à Paris en 1946) poursuit une œuvre essentielle de poète, essayiste, traducteur et photographe. Colportage – savoureux volume qui reprend en les augmentant trois livres parus en 1998 et 2001 – réunit une fascinante collection de brefs textes d’une érudition tranquille. Comme il l’explique en quatrième de couverture, l’auteur se reconnaît dans la figure du colporteur, qui apportait livres et colifichets de village en village, faisait circuler les nouvelles et prodiguait des conseils.

«Sans autre but que de partager [son] plaisir», Gérard Macé évoque avec une finesse et une intelligence admirables des livres et des auteurs qu’il aime, des peintres, photographes, sculpteurs qu’il admire. On y croise…