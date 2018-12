L’évolution des enfants, son cadeau au quotidien

«Mon petit univers» met en lumière quelques-uns de ces bénévoles engagés de longue date et indispensables à la vie des clubs de la région.

Notre série Monpetit univers s’ouvre avec Stéphane Schwab. Responsable technique et coach notamment, ce Veveysan de 48 ans est pleinement dévoué au Hockey-club Veveyse. Rencontre dans «son antre» aux Paccots.

QUENTIN DOUSSE

Le rendezvous est donné à la patinoire des Paccots par une froide soirée de décembre. Au loin, on distingue une silhouette qui s’active d’avant en arrière. A notre arrivée, l’homme se déleste de la pile de cônes qu’il porte sur le dos. «Bienvenue, moi c’est Stéphane. On se tutoie, ce sera beaucoup plus simple!» L’accueil, chaleureux, est à l’image du personnage: haut en couleur. Stéphane Schwab, même gêné par une hanche arthrosée…