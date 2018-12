L’Américaine reportée au 30 janvier à La Villette

SKI DE FOND

Prévue le mercredi 2 janvier au Centre nordique de la Jogne, l’Américaine nocturne du SC Charmey a été reportée au mercredi 30 janvier. Cela pour des raisons évidentes de manque de neige. «On peut skier à La Villette, le Centre tourne bien ces jours, précise toutefois l’organisateur Eric Balmer. Mais il faut se rendre à l’évidence, il n’y a pas assez de neige pour permettre à 40 équipes de s’élancer. La course aura donc lieu juste après les championnats romands, je pense que nous aurons une belle participation.» Le 30 janvier, l’Américaine se disputera telle que prévu initialement et les inscriptions s’effectueront toujours sur place, dès 18 h. Les premiers départs U10 seront donnés à 19 h, les dames et les messieurs s’élanceront à 20 h 30.