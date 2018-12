La bibliothèque célèbre ses quarante ans

LECTURE. A 40 ans, la bibliothèque de la ville de Fribourg se veut encore dynamique. Pour fêter cet anniversaire et le réaménagement de ses locaux, elle organise une «Jubilo-thèque» le 14 décembre à l’Hôpital des Bourgeois. Des contes pour enfants, quelques discours et une animation musicale lanceront les festivités. L’artiste et performer Martin Schick proposera ensuite une visite insolite des locaux. L’historienne Anita Petrovski donnera une brève conférence sur l’incendie de l’Hôpital des Bourgeois.