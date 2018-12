GYMNASTIQUE AUX AGRÈS. Le Groupe Fribourg Gymaestrada organise samedi au Bicubic la Coupe de Noël réservée aux agrès filles C5, C6, C7 et CD, et aux tests Gym et Danse. La compétition débutera à 8 h 15 et se terminera vers 16 h 30 avec la communication des résultats. En tout, la manifestation réunira 18 sociétés représentées par 260 gymnastes.