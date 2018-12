La réforme fiscale acceptée telle quelle

Le Grand Conseil a adopté jeudi le Projet fiscal 17 du Conseil d’Etat sans y apporter le moindre changement. Les opposants au projet décideront ces prochains jours s’ils lancent un référendum, mais les Fribourgeois voteront de toute façon sur la contribution transitoire accordée aux communes.

XAVIER SCHALLER

IMPOSITION. Le projet fiscal 17 (PF 17) a passé la rampe jeudi au Grand Conseil. Sans aucune modification, malgré les tentations et les tentatives de pousser le bouchon plus à droite ou plus à gauche. Sans surprise, deux sujets ont focalisé les débats: le taux d’imposition des bénéfices et l’imposition des dividendes. Mais, au final, les modifications de lois nécessaires à la mise en œuvre de la réforme ont été largement acceptées, par 62 oui, 12 non et 18 abstentions.

Le directeur…