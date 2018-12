La relève du fond en visite au col du Jaun

Plus de 300 espoirs suisses de moins de 16 ans sont attendus dimanche pour la première course nationale du calendrier.

KARINE ALLEMANN

Le SC La Villette est un habitué des Helvetia Nordic Trophy (HNT), courses nationales de ski de fond qui réunissent les meilleurs jeunes du pays. L’année dernière, les espoirs de la Jogne ont terminé quatrièmes au classement des clubs les plus performants et cinquièmes à celui des plus actifs. Dimanche, c’est à domicile qu’ils pourront évoluer, La Villette organisant au col du Jaun la première des quatre manches au programme de l’hiver 2018-2019.

«Nous avons la chance d’avoir une très bonne équipe U16. Alors nous nous sommes mis sur les rangs pour l’organisation d’une telle course pendant qu’ils étaient encore OJ. Pour que, une fois, ils puissent évoluer…