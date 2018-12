La tradition du ski à la télévision

L’hiver approche et les courses de Coupe du monde de ski alpin à la télévision ont enfin commencé. L’occasion de se pencher sur une question: mais pourquoi certains aiment-ils tant voir des athlètes en combinaison moulante passer entre des portes?

L'autre jour, pack de bières sous le bras, on débarque chez un ami. On est samedi soir, la fête devrait être belle. Sauf qu’on pose une petite question sur le pas de la porte: «Tu crois qu’on peut regarder la descente? C’est la première de la saison.» Bouche bée, l’hôte répond positivement, même si on sent bien que la requête ne l’enchante guère. Les premiers skieurs défilent. Les moins bons. Un Slovène, des Suédois, deux Français… Bref: la routine pour les amateurs de ski. L’ami en question demande alors: «Mais c’est quoi ce truc d’aimer le…