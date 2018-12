Le Boss en solo et en intimité

Pendant une année, Bruce Springsteen s’est produit en solo dans un théâtre new-yorkais. A mi-chemin entre le concert et le one-man-show, Springsteen on Broadway témoigne de cette aventure exceptionnelle, où le Boss se livre comme jamais.

ÉRIC BULLIARD

Pour le magazine Rolling Stone, il s’agit de «l’un des spectacles les plus convaincants et les plus profonds jamais donnés par un musicien de rock». Vu d’ici, Springsteen on Broadway ressemblait à un rêve inaccessible. Donné à guichets fermés durant une année, dans un théâtre de moins de 1000 places, ce concert solo est déjà entré dans la légende du Boss. Le voici disponible sur disque et à travers un film Netflix, visible depuis le week-end dernier, au lendemain de l’ultime concert.

Habitué des prestations de trois à quatre heures dans des…