Le chantier du projet Fonderie a commencé

Les quelque 10 000 étudiants de Fribourg devraient bientôt avoir davantage de facilité à trouver un logement. La première pierre d’un chantier d’envergure a été posée mardi dans le quartier de la Fonderie. Le maître d’ouvrage Halter SA Développements et l’investisseur Apartis prévoient de construire six immeubles, dont les cinq premiers pourront accueillir plus de 400 étudiants et le 6e comptera encore 27 appartements et un studio. Le projet Fonderie possède une autre particularité: selon un communiqué, il s’agira du premier site du canton à atteindre les objectifs fixés par la société à 2000 watts (La Gruyère du 23 février 2017). Le chantier devrait durer deux ans. La première mise en location des chambres et des appartements est prévue fin 2020.