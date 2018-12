Le Conseil communal de Semsales plus sous enquête

Le préfet de la Veveyse François Genoud a levé les mesures d'accompagnement concernant le Conseil communal de Semsales. Depuis mai dernier, deux avocats suivaient de près les séances du conseil. Ils estiment aujourd'hui les membres de l'Exécutif capable de gérer seuls leurs affaires. Le préfet a toutefois mentionné quelques recommandations, comme celles du respect sans concession du droit et du principe d'équité entre les citoyens, le maintien de la cordialité et du sens de la collégialité. Des règles qui n'étaient visiblement plus en vigueur il y a encore quelques mois, avant qu'une enquête administrative ne soit ouverte.

Développement dans notre édition de mardi.