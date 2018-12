Le Festival des soupes a rassemblé des centaines de visiteurs

Bulle

Succès sur toute la ligne pour le deuxième Festival des soupes bullois, qui s’est terminé mardi, jour de Noël. Entre 90 et 110 litres de soupe ont été distribués à chacune des six soirées. «Vendredi et samedi, tout avait disparu avant 20 h 30», s’étonne encore Marie-France Roth Pasquier, conseillère communale responsable notamment de la jeunesse et de l’intégration. Elle estime entre 250 et 300 le nombre de personnes présentes chaque soir sous les Halles: un public très divers, beaucoup de curieux, mais aussi des gens dans le besoin ou en manque de contacts. «L’envie de partager était palpable. Certaines personnes âgées, notamment, étaient là tous les soirs. Tout le monde a apprécié.» La formule fonctionne donc bien, avec les six associations ou groupes d’amis organisateurs qui se…