Le maître Hitch à peine ridé

Alfred Hitchcock avait 81 ans lorsqu’il rendit son dernier soupir, dans son lit, le 29 avril 1980, à Los Angeles. Le réalisateur britannique laissait en héritage une cinquantaine de longs métrages, une série télé mondialement connue (Alfred Hitchcock présente)et l’invention d’un genre: le film à suspense. Il en fut consacré le «maître» par la critique.

Mieux encore, Alfred Hitchcock aurait fait davantage qu’aucun autre réalisateur pour façonner le cinéma moderne, lequel sans lui serait tout à fait différent.

Ce préambule est sans doute complètement superflu pour tout Occidental né avant 1990, mais certainement nécessaire pour les plus jeunes, nourris au pop-corn et à un cinéma autrement plus effrayant.

Le crime parfait

Donc, probablement à l’intention des moins jeunes, Arte propose un…