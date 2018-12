Le PLR de la ville de Fribourg présente la candidature de Raphaël Casazza pour le National

ÉLECTION FÉDÉRALES

La section PLR de la ville de Fribourg annonce et soutient la candidature de Raphaël Casazza pour le Conseil national. Celle-ci sera soumise à l’assemblée cantonale du parti le 13 février prochain. Raphaël Casazza, âgé de 41 ans, est conseiller général depuis 2012 et membre du comité directeur du PLR ville de Fribourg. «Il possède l’expérience politique, le dynamisme et le réseau pour rassembler autour de sa candidature, annonce le communiqué de presse. C’est un homme de projets et il demeure très actif sur les sujets comme l’énergie, la gestion de l’eau, la formation et la mobilité.» Ingénieur EPF de métier, il est notamment l’initiateur du projet de métrocâble pour le Grand Fribourg.