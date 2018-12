Le réseau de fibre optique déployé dans le chef-lieu veveysan

Les habitants de Châtel-Saint-Denis surfent désormais sur internet à un débit maximal de 500 mégabits par seconde, communique Swisscom. Après plusieurs mois de travaux, l’entreprise de téléphonie et communication a terminé le déploiement du réseau de fibre optique dans le chef-lieu veveysan. Les habitants peuvent d’ailleurs saisir leur numéro de téléphone ou leur adresse pour vérifier les performances disponibles à leur domicile. A Châtel-Saint-Denis, la technologie utilisée se nomme FTTS/B (fibre to the street/building). «La fibre est acheminée jusque dans la cave ou jusqu’au point de distribution situé à proximité de l’habitation. A partir de là, le signal est transformé et conduit jusqu’aux logements et commerces via une ligne de cuivre», présente Swisscom.