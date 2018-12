Le Trophée des Paccots est annulé

SKI-ALPINISME

Autre victime du manque de neige, le Trophée des Paccots, prévu samedi prochain 5 janvier et déjà annulé par les organisateurs. «C’est vraiment dommage, car il s’agissait de notre 10e anniversaire et nous avions prévu plusieurs animations, regrette le président Denis Rohrbasser. Hélas, jusqu’à la semaine prochaine les prévisions météorologiques n’annoncent aucune précipitation.» En raison d’un «agenda déjà très rempli en Suisse romande», aucune autre date n’a pu être trouvée. «Plus tard dans la saison, ça n’aurait pas eu de sens de planifier notre nocturne le même week-end qu’une grande course. Dès lors, nous nous engageons à rembourser intégralement ceux qui s’étaient déjà inscrits.» En 2020, année de Patrouille des glaciers, «le Trophée des Paccots pourrait à nouveau se…